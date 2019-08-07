Под Воронежем собака покусала 6-летнюю девочку

СЕГОДНЯ 13:11 2019-08-07T13:11:07+03:00

Девочка гуляла вместе с мамой, когда случилось ЧП

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30 июля во время прогулки девочку в селе Отрадное Новоусманского района укусила бойцовская собака. По предварительным данным, шестилетнему ребенку потребовалась медицинская помощь. Малышке предстоит пройти курс уколов.

- Такое заявление поступало. Проводится процессуальная проверка, - подтвердили нам в пресс-службе ГУ МВД по Воронежской области.

Девочка гуляла вместе с мамой, когда случилось ЧП. Почему же хозяин не уследил за своим питомцем, сейчас предстоит выяснить полиции. Подробности инцидента будут известны позже.

Напомним, недавно воронежцев шокировала другая новость: в области собаку, загрызшую годовалого ребенка, не застрелили, а привили от бешенства

ИСТОЧНИК KP.RU