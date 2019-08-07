Воронежская байдарочница завоевала «бронзу» первенства мира

СЕГОДНЯ 13:01 2019-08-07T13:01:12+03:00

Еще один наш спортсмен Илья Зотов занял четвертое место с отставанием от третьего всего 0,032 секунды

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На первенстве мира по гребле на байдарках и каноэ, в котором участвовали спортсмены из 61 страны мира, завоевала медаль воронежская спортсменка. Соревнования проходили в румынском городе Питешти.

Ольга Дуболазова выступала в составе сборной России на дистанции 500 метров. Партнерами по четверке были Кристина Ковнир, Анастасия Долгова и Людмила Одинцова. Всего 0,040 секунды российские байдарочницы проиграли венгеркам и 1,218 секунды победившим полькам.

На дистанции 200 метров в шаге от медали был воронежец Илья Зотов. Всего 0,032 секунды байдарочник уступил Бартошу Грабовскому из Польши. Вторым стал Иван Семыкин из Украины. Победил Робертс Акменс из Латвии.

На дистанцию в 200 метров на каноэ воронежский спортсмен Дмитрий Шаров занял пятое место.

- От Ольги вполне ожидаемый результат, а вот юноши немного подкачали. Дмитрий замедлил на старте, Илья же напротив, не дожал на финише, - поделилась впечатлениями от соревнований главный тренер спортивной сборной команды Воронежской области по гребле на байдарках и каноэ Светлана Вострикова. - Остановились вот так в шаге от победы. Все же мы ожидали медали от ребят на этом старте.

ИСТОЧНИК KP.RU