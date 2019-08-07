Воронежская байдарочница завоевала «бронзу» первенства мира
На первенстве мира по гребле на байдарках и каноэ, в котором участвовали спортсмены из 61 страны мира, завоевала медаль воронежская спортсменка. Соревнования проходили в румынском городе Питешти.
Ольга Дуболазова выступала в составе сборной России на дистанции 500 метров. Партнерами по четверке были Кристина Ковнир, Анастасия Долгова и Людмила Одинцова. Всего 0,040 секунды российские байдарочницы проиграли венгеркам и 1,218 секунды победившим полькам.
На дистанции 200 метров в шаге от медали был воронежец Илья Зотов. Всего 0,032 секунды байдарочник уступил Бартошу Грабовскому из Польши. Вторым стал Иван Семыкин из Украины. Победил Робертс Акменс из Латвии.
На дистанцию в 200 метров на каноэ воронежский спортсмен Дмитрий Шаров занял пятое место.
- От Ольги вполне ожидаемый результат, а вот юноши немного подкачали. Дмитрий замедлил на старте, Илья же напротив, не дожал на финише, - поделилась впечатлениями от соревнований главный тренер спортивной сборной команды Воронежской области по гребле на байдарках и каноэ Светлана Вострикова. - Остановились вот так в шаге от победы. Все же мы ожидали медали от ребят на этом старте.
ИСТОЧНИК KP.RU