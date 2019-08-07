2019-08-07T12:10:20+03:00
Происшествия

В 2019 году в Воронеже задержали 85 участников ОПГ

Большинство из них занимались наркотиками
Олег ИВАНОВ
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За первое полугодие 2019 года раскрыто 52 преступления, совершенных в составе организованных групп и преступных сообществ. Большинство из них (26) связаны с незаконным оборотом наркотических средств, на втором месте (23) - преступления экономической направленности.

- С положительной стороны результаты оперативно-розыскной деятельности характеризует рост количества привлеченных к уголовной ответственности лиц. Правоохранительными органами пресечена деятельность 85 участников ОПГ, из которых 12 организаторы, - сообщили в региональной прокуратуре.

ИСТОЧНИК KP.RU

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