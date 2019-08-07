В Воронежской области женщина на «Ладе» сбила 16-летнего мотоциклиста

СЕГОДНЯ 11:07 2019-08-07T11:07:48+03:00

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В Борисоглебске 6 августа несовершеннолетний мотоциклист с травмами различной степени тяжести был госпитализирован в местное медучреждение. 16-летнего парня на мотоцикле «Вираго» сбила «Лада Калина», за рулем которой была 37-летняя местная жительница. Все произошло примерно в 22.03.

Женщина проезжала мимо дома № 20 по улице Аэродромная и повернула налево, при этом она не уступила дорогу юному мотоцеклисту, хотя у того было преимущественное право проезда перекрестка.

- В настоящее время сотрудниками полиции по данному факту проводится проверка, устанавливаются все обстоятельства и причины произошедшего, - подчеркнули в ГУ МВД по Воронежской области.

Похоже, мотоциклисту сильно досталосьФото: с сайта ГУ МВД России по Воронежской области.

ИСТОЧНИК KP.RU