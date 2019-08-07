За три года цены на новостройки в Воронеже выросли на 10%

СЕГОДНЯ 10:57 2019-08-07T10:58:09+03:00

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Эксперты портала недвижимости Domofond.ru проанализировали динамику цен в новостройках в 63 крупных городах страны с июля 2016 по июль 2019 года. Выяснилось, что за 3 года цены на квартиры в новостройках выросли в 45 городах, снизились - в 18. А что же произошло в Воронеже в течение этих трех лет.

Так, в нашем городе стоимость квадратного метра в новостройках выросла на 10,3%. Если в 2016-ом средняя цена была - 45 361 рубль, то сегодня нужно брать в расчет уже сумму - 50 039. Хотя по динамике цен мы заняли только 22 место в России.

Для сравнения, больше всего, на 53,4%, цены выросли в Сочи, где стоимость «квадрата» повышалась на протяжении всех трех лет. Сейчас один «квадрат» стоит в городе-курорте 121 259 рублей. Также в тройке лидеров, быть может, неожиданно Иркутск и Новосибирск. И там, и там цены подросли примерно на 24% - до 62 141 и 66 500 рублей соответственно.

ИСТОЧНИК KP.RU