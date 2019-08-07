2019-08-07T10:26:40+03:00
Происшествия

В Воронежской области «Шевроле» влетел в «Хендай» и перевернулся

Двух человек увезли в районную больницу
Олег ИВАНОВ
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Всего в регионе за прошедшие сутки зарегистрировано 95 ДТПВсего в регионе за прошедшие сутки зарегистрировано 95 ДТПФото: с сайта ГУ МВД России по Воронежской области.
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В Эртильском районе 27-летний местный житель на автомобиле «Шевроле Ланос» не выбрал безопасную дистанцию до движущегося впереди автомобиля «Хендай Туссан» и столкнулся с ним. За рулем второй иномарки был 65-летний житель Московской области.

ДТП случилось 6 августа примерно в 20.00 на 22 км автодороги «Архангельское -Семеновский – Ростоши». От удара «Шевроле» выбросило с дороги, автомобиль перевернулся.

- В результате ДТП водитель автомобиля «Шевроле Ланос» и его пассажир - 22-летний местный житель с травмами различной степени тяжести доставлены в медицинское учреждение. По данному факту полицейскими проводится проверка, устанавливаются все обстоятельства произошедшего, - сообщили в ГУ МВД по Воронежской области.

Всего в регионе за прошедшие сутки зарегистрировано 95 ДТП, из них в областном центре – 66, на федеральных трассах – 8, в районах области – 21. В 6 ДТП 7 человек получили травмы различной степени тяжести.

Последствия аварии Фото: с сайта ГУ МВД России по Воронежской области.

Последствия аварииФото: с сайта ГУ МВД России по Воронежской области.

ИСТОЧНИК KP.RU

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