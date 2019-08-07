В Воронеже сняли на видео, как маршрутчик поворачивает по встречке на красный, чтобы обогнать конкурента

СЕГОДНЯ 09:54 2019-08-07T09:54:16+03:00

И это еще не известно, продолжилась ли эта гонка далее

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7 августа в социальных сетях появилось видео, как в Воронеже водитель маршрутного автобуса №68 нарушил сразу четыре правила дорожного движения за один маневр. Судя по записи автора, все случилось еще 31 июля в 19:25 на пересечении улиц Никитинская и Плехановская.

- Водитель совершил маневры, угрожающие жизни пассажиров, возможных пешеходов и других участников движения. Допущено сразу четыре нарушения. Проезд на запрещающий сигнал светофора, выезд на встречную полосу движения пересекая двойную сплошную линию, нарушение правил маневрирования (подрезал, не убедившись, что его пропускают) и поворот с другого ряда, - возмущается горожанин.

Действительно водитель не только резко перестроился из своего ряда в соседний, так еще и выехал на встречную полосу и повернул, когда горел красный свет. А все ради чего? Мужчина пошел на риск, чтобы обогнать своего прямого конкурента - другой «Паз», который стоял перед ним.

Теперь же водителю, похоже, придется заплатить штраф. В похожей ситуации другого шофера маршрутки, выехавшего на встречку на красный свет, оштрафовали на 7500 рублей.

Маршрутный автобус в Воронеже нарушил сразу 4 пункта правил.Похоже, водителя теперь ждет штраф

ИСТОЧНИК KP.RU