Большинство воронежцев уверено, что каждый парень должен отслужить в армии

СЕГОДНЯ 09:37 2019-08-07T09:37:50+03:00

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- Одни полагают, что каждый молодой человек обязан пройти службу в армии, другие считают, что молодой человек должен иметь право самостоятельно решать, служить ему в армии или не служить. С каким мнением вы согласны? - с таким вопросом к воронежцам обратились специалисты института общественного мнения «Квалитас».

Оказалось, что большинство горожан уверены, что парень должен пройти проверку в армии (59%). При том чем старше были респонденты, тем крепче в них была эта уверенность - среди пожилых людей этот процент доходил до 80. Конечно, позитивнее армейскую жизнь воспринимают сами мужчины.

С другой стороны все больше воронежцев понимают, что служба в армии - это та же работа, которая должна хорошо оплачиваться. И юноша должен сам понимать, будет ли он служить. С этим мнением согласны 39% горожан. А среди молодежи это мнение разделяют уже 50%.

ИСТОЧНИК KP.RU