2019-08-06T19:22:16+03:00
Происшествия

Воронежец, накопивший штрафов ГИБДД на 320 тысяч рублей, пытался подменить номера своей БМВ

Но уловка не обманула ни сотрудников ГИБДД, ни судебных приставов
Виктор ПАВЛОВ
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Фото УФССП по Воронежской области.Фото УФССП по Воронежской области.
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Житель Воронежа накопил внушительную задолженность по штрафам ГИБДД - более 320 тысяч рублей. Судебные приставы выяснили, что по месту регистрации он не проживает. Через родственников все-таки удалось выяснить, где он находится. Около этого дома увидели его автомобиль БМВ.

- Во время встречи должник отрицал, что машина принадлежит ему, и тут же приступил к замене номерных знаков, - комментируют в региональном Управлении Федеральной службы судебных приставов.

Правда, фокус не удался. На место вызвали сотрудников ДПС, те зафиксировали факт смены номеров, арестовали машину и изъяли ее. БМВ уйдет с молотка, долги будут погашены.

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Что придумывают горожане, просрочившие выплаты по кредиту, чтобы спрятать свое имущество? Как не купить автомобиль, на который наложен арест? На что готовы люди, чтобы отодвинуть ограду соседа на четыре сантиметра? На вопросы "Комсомолки" отвечала Оксана Литвинова, заместитель главного судебного пристава Воронежской области.

ИСТОЧНИК KP.RU

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