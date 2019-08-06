Воронежцы согласились перенести «Чебурашку» в парк имени Дурова

СЕГОДНЯ 18:46 2019-08-06T18:57:48+03:00

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Согласно опросу, организованному мэрией, более 50% воронежцев высказались за перенос фонтана «Чебурашка и крокодил Гена» из «Орленка» в парк имени Дурова у Цирка.

- Для нас стало неожиданностью, что это фонтан. Мы его восстановим, саму скульптуру надо будет отпескоструить, и посмотреть, как она будет выглядеть, - рассказал мэр Вадим Кстенин. - Я в этом году планирую разработать концепцию благоустройства парка Дурова. А вообще у нас на очереди благоустройство парка «Южный», после того, как мы закончим реконструкцию «Орленка» и площади Победы. Это состоится в следующем году.

А в этом администрация города совсем скоро пообещала объявить конкурс на концессию парка «Дельфин».

- Процесс с его сдачей в концессию затянулся, поскольку мы решили более детально оформить требования к той архитектурной концепции, которую мы потом хотим видеть. И объем инвестиций будет не как изначально планировалось 190 миллионов рублей, а 200-300 миллионов. Заинтересанты есть. Если концессия пройдет нормально, этот опыт поможет нам разобраться с «Танаисом». Если он пойдет по концессии, то следующим за ним будет парк «Южный». Будем советоваться с населением, как нам на ближайшие пять лет выстроить очередность реконструкции парков города.

ИСТОЧНИК KP.RU