Воронежский вор продавал чужие велосипеды дальнобойщикам

СЕГОДНЯ 18:11 2019-08-06T18:12:48+03:00

Отыскать их теперь будет непросто

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Жители бульвара Победы завалили отдел полиции заявлениями о краже велосипедов. Железные кони пропадали из подъездов. Неизвестный воришка перекусывал тросы ножницами по металлу и исчезал.

В итоге полицейские отыскали подозреваемого. Это оказался 43-летний мужчина, которого раньше уже судили за подобные преступления. В отделе полиции он не стал отпираться и признался в кражах.

Ах, если бы это приблизило владельцев велосипедов к их обнаружению! Но увы. Оказалось, что вор продавал двухколесных дальнобойщикам, которые шли в другие регионы. Отыскать эти машины - задача непростая.

- Возбуждены уголовные дела по признакам преступлений, предусмотренных частью 2 статьи 158 Уголовного Кодекса Российской Федерации "Кража". Максимальное наказание - до пяти лет заключения, - отмечают в ГУ МВД по Воронежской области.

ИСТОЧНИК KP.RU