В Воронеже в следующем году начнут ремонт всех подземных переходов

СЕГОДНЯ 17:55 2019-08-06T18:00:45+03:00

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Мэр Воронежа Вадим Кстенин рассказал, что в следующем году во всех подземных переходах города начнется ремонт. Его оплатят коммерсанты, которым мэрия сдаст переходы в долгосрочную аренду под организацию торговых мест. Однако на ряд объектов ни одного предпринимателя не заманишь.

- Переход на Ворошилова ни один концессионер брать не хочет. Поэтому Ворошилова мы рассчитываем присоединить к другому более выгодному для частного инвестора переходу, где он сможет организовать торговлю. Если все-таки не возьмут, мы его реконструируем своими силами, - отметил мэр.

По его словам, деньги на реконструкцию всех переходов в городе есть, а вот на их содержание в чистоте и порядке – нет.

- К моему глубокому сожалению все, что мы сами в переходах делаем, живет не долго. Наши товарищи, которые не очень любят свой город, быстро приводят его в неподобающее состояние. Даже самые классные переходы с камерами (например, переход у Детского мира)… Сначала разбивают камеры, а потом все остальное. У нас хватило бы денег, чтобы самим реконструировать все пешеходные переходы, но мы не сможем их сохранить их в хорошем состоянии. Наши вандалы их разнесут. А концессионеры будут заодно приглядывать за переходом, и если что-то там будет ломаться, они это будут ремонтировать за свой счет. Ну и концессионер будет получать определенную прибыль за счет организации торговых мест, - пояснил Вадим Кстенин.

ИСТОЧНИК KP.RU