2019-08-06T18:00:45+03:00
Общество

В Воронеже в следующем году начнут ремонт всех подземных переходов

Работы оплатят коммерсанты-концессионеры
Татьяна МИСТЮКОВА
Поделиться:
В переходе у Цирка все еще идет ремонт.В переходе у Цирка все еще идет ремонт.Фото: Виктор ЛЕВШАКОВ
Изменить размер текста:

Мэр Воронежа Вадим Кстенин рассказал, что в следующем году во всех подземных переходах города начнется ремонт. Его оплатят коммерсанты, которым мэрия сдаст переходы в долгосрочную аренду под организацию торговых мест. Однако на ряд объектов ни одного предпринимателя не заманишь.

- Переход на Ворошилова ни один концессионер брать не хочет. Поэтому Ворошилова мы рассчитываем присоединить к другому более выгодному для частного инвестора переходу, где он сможет организовать торговлю. Если все-таки не возьмут, мы его реконструируем своими силами, - отметил мэр.

По его словам, деньги на реконструкцию всех переходов в городе есть, а вот на их содержание в чистоте и порядке – нет.

- К моему глубокому сожалению все, что мы сами в переходах делаем, живет не долго. Наши товарищи, которые не очень любят свой город, быстро приводят его в неподобающее состояние. Даже самые классные переходы с камерами (например, переход у Детского мира)… Сначала разбивают камеры, а потом все остальное. У нас хватило бы денег, чтобы самим реконструировать все пешеходные переходы, но мы не сможем их сохранить их в хорошем состоянии. Наши вандалы их разнесут. А концессионеры будут заодно приглядывать за переходом, и если что-то там будет ломаться, они это будут ремонтировать за свой счет. Ну и концессионер будет получать определенную прибыль за счет организации торговых мест, - пояснил Вадим Кстенин.

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
Главврач за взятки сдавал помещения воронежской больницы
Воронежец, накопивший штрафов ГИБДД на 320 тысяч рублей, пытался подменить номера своей БМВ
Мэр Воронежа Вадим Ксенин: «Работы на площади Победы идут полным ходом, но сопряжены с неожиданностями»
Воронежцы согласились перенести «Чебурашку» в парк имени Дурова
Воронежский вор продавал чужие велосипеды дальнобойщикам
Губернатор Александр Гусев:«Миф о нежизнеспособности в районах сложных производств надуман»
Мужчина угнал у воронежца КамАЗ, чтобы расширить свой бизнес
Определился соперник воронежского «Факела» в Кубке
Владимир Нетёсов: «Железная дорога вносит большой вклад в социально-экономическое развитие Воронежской области»
Воронежского депутата лишили статуса из-за подписей в справке о доходах
Жители воронежского села пили опасную воду
Больше половины домов в Центральном районе Воронежа готовы к пуску тепла
В Воронежской области обокрали тяжело больного пенсионера
В Воронеже закрыли для движения еще один мост
В Воронеже на призыв собрать мусор на набережной откликнулись лишь три человека
В Воронеже во дворе дома умер 16-летний школьник
Воронежская пенсионерка только спустя полгода заметила пропажу 275 тысяч рублей
Вышел фильм с воронежской гимнасткой в одной из главных ролей
Правнук Ивана Черняховского подарил колеса для пушки, защищавшей Воронеж
Сбербанк снижает ставки по ипотеке
В Воронеже загорелась заправка, расположенная у жилого квартала
В Воронеже из-за пожара эвакуировали 42 жителей многоэтажки