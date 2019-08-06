Губернатор Александр Гусев:«Миф о нежизнеспособности в районах сложных производств надуман»
В минувший четверг, 1 августа, глава региона посетил Ольховатский район. Александр Гусев побывал на двух промышленных предприятиях, а также провел два совещания
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«ЛЮДЕЙ ПРОСТО НУЖНО НАУЧИТЬ»
Завод лакокрасочных материалов в селе Бугаевка был основан в 1995 году. Производство начиналось с небольшого цеха.
Сегодня краски «АВС Фарбен» продаются от Калининграда до Камчатки, а также в странах Таможенного союза. Держаться на рынке лакокрасочных материалов компании помогает качество продукции и большой ассортимент.
ИСТОЧНИК KP.RU