Губернатор Александр Гусев:«Миф о нежизнеспособности в районах сложных производств надуман»

СЕГОДНЯ 17:21 2019-08-06T17:21:15+03:00

В минувший четверг, 1 августа, глава региона посетил Ольховатский район. Александр Гусев побывал на двух промышленных предприятиях, а также провел два совещания

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«ЛЮДЕЙ ПРОСТО НУЖНО НАУЧИТЬ»

Завод лакокрасочных материалов в селе Бугаевка был основан в 1995 году. Производство начиналось с небольшого цеха.

Сегодня краски «АВС Фарбен» продаются от Калининграда до Камчатки, а также в странах Таможенного союза. Держаться на рынке лакокрасочных материалов компании помогает качество продукции и большой ассортимент.

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ИСТОЧНИК KP.RU