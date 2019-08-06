Мужчина угнал у воронежца КамАЗ, чтобы расширить свой бизнес

СЕГОДНЯ 17:14 2019-08-06T17:17:55+03:00

Такие предприниматели нам не нужны!

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Грузовик КамАЗ стоимостью 2,6 миллиона рублей исчез в неизвестном направлении из Павловского района. Полицейские распутали это дело.

Выяснилось, что в феврале прошлого года 33-летний житель соседней Волгоградской области поставил на учет в местном ГИБДД точно такой же КамАЗ, требующий капитального ремонта. Чинить машину он не собирался... Мужчина поехал в Воронежскую область, ключом от своего автомобиля открыл дверь аналогичного большегруза и спокойно на нем уехал.

- В дальнейшем обвиняемый с помощью инструмента нанес на поверхности кабины и рамы вторичные идентификационные номера, прописанные в ранее полученном свидетельстве о регистрации, - комментируют в ГУ МВД по Воронежской области.

Мужчину задержали, он во всем признался. Сказал, что хотел таким образом расшить свой бизнес. Предприниматель уедет в колонию общего режима на два года и один месяц.

ИСТОЧНИК KP.RU