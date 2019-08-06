2019-08-06T17:14:14+03:00
Спорт

Определился соперник воронежского «Факела» в Кубке

Наши футболисты сразятся с соседями – белгородским «Салютом»
Юрий КОЗЛОВ
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Дата матча с "Салютом" на Кубок пока под вопросом.Дата матча с "Салютом" на Кубок пока под вопросом.Фото: с сайта ФК "Факел"
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Стал известен соперник «Факела» по 1/16 финала Кубка России. Он определился в матче «Калуги» с белгородским «Салютом». Основное и дополнительное время закончились скорее с хоккейным счетом – 3:3. А вот пенальти лучше били белгородцы – 5:4. И вот впереди черноземное дерби!

По календарю, «Факел» сыграет с «Салютом» в Белгороде 21 августа. Однако воронежский клуб направил в Российский футбольный союз письмо с просьбой перенести дату матча. Дело в том, что 18 августа «Факелу» предстоит матч на выезде во Владивостоке с «Лучом». Учитывая сложности дороги – самолетом до Москвы, потом автобусами сначала до Воронежа, потом до Белгорода, «Салюту» предоставлялся бы уж чересчур большой гандикап. Кстати, это письмо косвенно говорит о том, что «Факел» не готов пожертвовать Кубком ради чемпионата.

На данный момент «Салют» делит 2-6 место в зоне «Центр» второго дивизиона с липецким «Металлургом», саратовским «Соколом», ФК «Строгино» и поверженной в Кубке «Калугой». В активе белгородцев с семью очками. Лидирует брянское «Динамо» с девятью очками.

ИСТОЧНИК KP.RU

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