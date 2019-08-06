Владимир Нетёсов: «Железная дорога вносит большой вклад в социально-экономическое развитие Воронежской области»
Председатель Воронежской областной Думы Владимир Нетёсов вручил работникам ЮВЖД награды регионального парламента
.
Изменить размер текста:
Спикер облдумы принял участие в торжественном мероприятии по случаю профессионального праздника «День железнодорожника».
Открыл праздничное мероприятие, которое состоялось в Зеленом театре Центрального парка культуры и отдыха г. Воронежа, начальник Юго-Восточной железной дороги Сергей Задорин, который обратился к гостям с приветственным словом и вручил ведомственные награды наиболее отличившимся специалистам.
ИСТОЧНИК KP.RU