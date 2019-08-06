Владимир Нетёсов: «Железная дорога вносит большой вклад в социально-экономическое развитие Воронежской области»

СЕГОДНЯ 17:03 2019-08-06T17:03:12+03:00

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Спикер облдумы принял участие в торжественном мероприятии по случаю профессионального праздника «День железнодорожника».

Открыл праздничное мероприятие, которое состоялось в Зеленом театре Центрального парка культуры и отдыха г. Воронежа, начальник Юго-Восточной железной дороги Сергей Задорин, который обратился к гостям с приветственным словом и вручил ведомственные награды наиболее отличившимся специалистам.

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ИСТОЧНИК KP.RU