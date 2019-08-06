2019-08-06T16:58:32+03:00
Общество

Воронежского депутата лишили статуса из-за подписей в справке о доходах

Ни он, ни его супруга не заполняли этот документ лично
Виктор ПАВЛОВ
Поделиться:
Фото из архива.Фото из архива.Фото: Дмитрий АХМАДУЛЛИН
Изменить размер текста:

Представитель совета депутатов Алешковского сельского поселения Терновского района привлек внимание прокуроров. Правоохранители выяснили, что справки о доходах, расходах и имуществе за 2017 и 2018 год этот человек не подписывал. То же можно сказать о его супруге, которая также обязана предоставлять отчетные бумаги.

- Документы за них заполнялись специалистом администрации сельского поселения и ей же подписывались, - сообщили в областной прокуратуре.

В итоге прокурор обратился к главе сельского поселения с требованием о досрочном прекращении полномочий депутата, допустившего нарушение закона. Требование было удовлетворено.

Недавно лишили мандата другого депутата. Он пытался спрятать от чужих глаз 24 земельных участка и четыре дома.

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
Главврач за взятки сдавал помещения воронежской больницы
Воронежец, накопивший штрафов ГИБДД на 320 тысяч рублей, пытался подменить номера своей БМВ
Мэр Воронежа Вадим Ксенин: «Работы на площади Победы идут полным ходом, но сопряжены с неожиданностями»
Воронежцы согласились перенести «Чебурашку» в парк имени Дурова
Воронежский вор продавал чужие велосипеды дальнобойщикам
В Воронеже в следующем году начнут ремонт всех подземных переходов
Губернатор Александр Гусев:«Миф о нежизнеспособности в районах сложных производств надуман»
Мужчина угнал у воронежца КамАЗ, чтобы расширить свой бизнес
Определился соперник воронежского «Факела» в Кубке
Владимир Нетёсов: «Железная дорога вносит большой вклад в социально-экономическое развитие Воронежской области»
Жители воронежского села пили опасную воду
Больше половины домов в Центральном районе Воронежа готовы к пуску тепла
В Воронежской области обокрали тяжело больного пенсионера
В Воронеже закрыли для движения еще один мост
В Воронеже на призыв собрать мусор на набережной откликнулись лишь три человека
В Воронеже во дворе дома умер 16-летний школьник
Воронежская пенсионерка только спустя полгода заметила пропажу 275 тысяч рублей
Вышел фильм с воронежской гимнасткой в одной из главных ролей
Правнук Ивана Черняховского подарил колеса для пушки, защищавшей Воронеж
Сбербанк снижает ставки по ипотеке
В Воронеже загорелась заправка, расположенная у жилого квартала
В Воронеже из-за пожара эвакуировали 42 жителей многоэтажки