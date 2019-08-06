Воронежского депутата лишили статуса из-за подписей в справке о доходах
Представитель совета депутатов Алешковского сельского поселения Терновского района привлек внимание прокуроров. Правоохранители выяснили, что справки о доходах, расходах и имуществе за 2017 и 2018 год этот человек не подписывал. То же можно сказать о его супруге, которая также обязана предоставлять отчетные бумаги.
- Документы за них заполнялись специалистом администрации сельского поселения и ей же подписывались, - сообщили в областной прокуратуре.
В итоге прокурор обратился к главе сельского поселения с требованием о досрочном прекращении полномочий депутата, допустившего нарушение закона. Требование было удовлетворено.
Недавно лишили мандата другого депутата. Он пытался спрятать от чужих глаз 24 земельных участка и четыре дома.
ИСТОЧНИК KP.RU