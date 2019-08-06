Воронежского депутата лишили статуса из-за подписей в справке о доходах

СЕГОДНЯ 16:58 2019-08-06T16:58:32+03:00

Ни он, ни его супруга не заполняли этот документ лично

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Представитель совета депутатов Алешковского сельского поселения Терновского района привлек внимание прокуроров. Правоохранители выяснили, что справки о доходах, расходах и имуществе за 2017 и 2018 год этот человек не подписывал. То же можно сказать о его супруге, которая также обязана предоставлять отчетные бумаги.

- Документы за них заполнялись специалистом администрации сельского поселения и ей же подписывались, - сообщили в областной прокуратуре.

В итоге прокурор обратился к главе сельского поселения с требованием о досрочном прекращении полномочий депутата, допустившего нарушение закона. Требование было удовлетворено.

Недавно лишили мандата другого депутата. Он пытался спрятать от чужих глаз 24 земельных участка и четыре дома.

ИСТОЧНИК KP.RU