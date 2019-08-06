Жители воронежского села пили опасную воду
Прокуратура Семилукского района изучила, какую воду пьют жители села Перлевка. Централизованного водоснабжения там нет. Есть только артезианская скважина на одной из улиц. Ранее специалисты "Центра гигиены и эпидемиологии" взяли оттуда пробы и выяснили, что содержание бора в воде превышает норму в два раза.
- Администрацией села не был решен вопрос дополнительного подвоза питьевой воды, - говорят в областной прокуратуре. - Прокурор района возбудил в отношении главы администрации дело о нарушении законодательства в области санитарно-эпидемиологического благополучия населения.
После вмешательства прокуратуры жителей уведомили, что вода из артезианской скважины для питья не годится. В селе уже идут работы по вводу центрального водопровода.
ИСТОЧНИК KP.RU