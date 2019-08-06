Жители воронежского села пили опасную воду

СЕГОДНЯ 16:43 2019-08-06T19:25:57+03:00

Изменить размер текста: A A

Прокуратура Семилукского района изучила, какую воду пьют жители села Перлевка. Централизованного водоснабжения там нет. Есть только артезианская скважина на одной из улиц. Ранее специалисты "Центра гигиены и эпидемиологии" взяли оттуда пробы и выяснили, что содержание бора в воде превышает норму в два раза.

- Администрацией села не был решен вопрос дополнительного подвоза питьевой воды, - говорят в областной прокуратуре. - Прокурор района возбудил в отношении главы администрации дело о нарушении законодательства в области санитарно-эпидемиологического благополучия населения.

После вмешательства прокуратуры жителей уведомили, что вода из артезианской скважины для питья не годится. В селе уже идут работы по вводу центрального водопровода.

ИСТОЧНИК KP.RU