В Воронежской области обокрали тяжело больного пенсионера

СЕГОДНЯ 16:10 2019-08-06T16:10:51+03:00

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Родственники 64-летнего мужчины обратились в полицию, когда поняли, что из его дома пропало 22 тысячи рублей и мобильник. Пенсионер практически не встает с постели: он тяжело болеет. В дом приходило много людей, чтобы ему помогать. Полицейские выяснили, что по крайней мере семь человек знали, где он хранит сбережения.

Делать нечего - начали прорабатывать все варианты. Побеседовали с каждым из "семерки". В итоге остановили внимание на 26-летнем безработном соседе, который недавно угощал товарищей выпивкой.

Выяснилось, что парень не раз брал у пенсионера деньги в долг. В этот раз он пришел якобы затем, чтобы предложить помощь по хозяйству, а потом тихонько стянул деньги и телефон. Парня будут судить по статье "Кража". Ему грозит до пяти лет заключения.

ИСТОЧНИК KP.RU