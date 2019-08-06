Больше половины домов в Центральном районе Воронежа готовы к пуску тепла

СЕГОДНЯ 16:12 2019-08-06T16:12:50+03:00

На ремонт, промывку и опрессовку сетей остались три недели

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Месяц остался у коммунальщиков, чтобы подготовиться к началу нового отопительного сезона: по традиции в конце августа чиновники принимают у УК паспорта готовности домов.

На днях состояние подготовки к пуску тепла оценили в Центральном районе Воронежа. По данным управы, к этому моменту работы заверены на 86 объектах социальной сферы, что составляет 74%. Это 25 детсадов, 11 школ и 28 лечебных учреждений.

В многоквартирных домах степень готовность немного ниже – 70%, это больше 400 домов из 569. Работы продолжаются по графику.

ИСТОЧНИК KP.RU