Больше половины домов в Центральном районе Воронежа готовы к пуску тепла
На ремонт, промывку и опрессовку сетей остались три недели
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Месяц остался у коммунальщиков, чтобы подготовиться к началу нового отопительного сезона: по традиции в конце августа чиновники принимают у УК паспорта готовности домов.
На днях состояние подготовки к пуску тепла оценили в Центральном районе Воронежа. По данным управы, к этому моменту работы заверены на 86 объектах социальной сферы, что составляет 74%. Это 25 детсадов, 11 школ и 28 лечебных учреждений.
В многоквартирных домах степень готовность немного ниже – 70%, это больше 400 домов из 569. Работы продолжаются по графику.
ИСТОЧНИК KP.RU