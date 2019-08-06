В Воронеже закрыли для движения еще один мост

СЕГОДНЯ 15:12 2019-08-06T15:16:36+03:00

По Шиловской плотине нельзя будет ездить 11 месяцев

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Сегодня, 6 августа, в 13.00 полностью закрыли для движения мост через водосброс Воронежского водохранилища (известный в народе как "Шиловская плотина"). Срок проведения капремонта - 11 месяцев. Власти обещают проработать вопрос по сокращению времени перекрытия.

- Могу с уверенностью заявить, что мы введем объект в эксплуатацию раньше - сейчас как раз корректируем графики сроков производства работ и в ближайшее время сообщим, на сколько удастся их сократить, - отметил руководитель управления дорожного хозяйства города Олег Котов.

Напомним, подрядчикам предстоит разобрать дорожную одежду моста до поверхности плит, провести демонтаж тротуарных блоков и опор освещения, выполнить монтаж новых балок пролетных строений и ряд других работ. Стоимость капремонта составит почти 103,5 млн рублей.

Кстати, рядом с этим мостом есть живописные места, где можно неплохо провести время на выходных.

ИСТОЧНИК KP.RU