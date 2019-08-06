В Воронеже во дворе дома умер 16-летний школьник

СЕГОДНЯ 15:05 2019-08-06T15:21:24+03:00

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Вечером в понедельник, 5 августа, у дома № 8 на Бульваре Победы умер 16-летний школьник.

- На теле не было следов насилия, - рассказали в региональном СУ СК. – Наши сотрудники проводят проверку, в ходе которой выяснят причину смерти. Ее должны назвать специалисты судебно-медицинской экспертизы.

Очевидцы трагедии полагают, что мальчик мог надышаться газовой смесью из баллончика. Заметим, впрочем, что пока это не более, чем предположение прохожих. Точную причину смерти 16-летнего мальчика пока никто не знает.

В последнее время случаи смерти от вдыхания газа из-за баллончиков участились. Из-за этого умер 15-летний школьник в подъезде многоэтажки на улице Сосновой Железнодорожного района 23 февраля нынешнего года. Подросток надышался газом из баллончика, а его друзья, когда увидели, что ему плохо, тут же убежали.

Напомним, что в ноябре 2018 года при схожих обстоятельствах погиб 14-летний мальчик. Он был с приятелями в нежилом помещении на улице Космонавтов, почувствовал себя плохо, упал и умер. 26 октября 2017 года в подъезде дома многоэтажки в Коминтерновском районе вдохнула газа и умерла 17-летняя девушка. Она тоже была там с большой компанией. Девушка вдохнула газ первой. А 8 октября 2017 года схожая трагедия случилась в Поворино. Там умер 14-летний подросток. Рядом с телом лежал газовый баллончик. Приятели погибшего признались, что они вместе нюхали эту отраву.

ИСТОЧНИК KP.RU