Воронежская пенсионерка только спустя полгода заметила пропажу 275 тысяч рублей

СЕГОДНЯ 14:56 2019-08-06T14:58:20+03:00

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76-летняя пенсионерка пришла к россошанским полицейским, сжимая в руке флакон корвалола. "Меня обманули!" - заявила женщина.

Еще в феврале она разместила в сети объявление о продаже земельного участка. Вскоре позвонил некий господин, который вроде бы заинтересован в покупке. Сказал, что находится в Москве, что готов перевести задаток через банк.

- Неизвестный продиктовал якобы свой лицевой счет, с которого в банке потерпевшая может снять задаток. В действительности он назвал лицевой счет пенсионерки, - говорят в ГУ МВД по Воронежской области.

Женщина отправилась в банк, сняла 275 тысяч рублей. И тут снова позвонил неизвестный. Мужчина принес тысячу извинений и сказал, что передумал покупать участок. Он попросил вернуть деньги на предоставленные им реквизиты. Пенсионерка поручила эту задачу сыну, тот выполнил перевод.

Пропажу пенсионерка заметила спустя полгода. Она пришла в банк, чтобы пополнить свой счет, и поняла, что деньги исчезли. Мошенника ищут, но шансов - мало.

ИСТОЧНИК KP.RU