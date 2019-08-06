Воронежская пенсионерка только спустя полгода заметила пропажу 275 тысяч рублей
76-летняя пенсионерка пришла к россошанским полицейским, сжимая в руке флакон корвалола. "Меня обманули!" - заявила женщина.
Еще в феврале она разместила в сети объявление о продаже земельного участка. Вскоре позвонил некий господин, который вроде бы заинтересован в покупке. Сказал, что находится в Москве, что готов перевести задаток через банк.
- Неизвестный продиктовал якобы свой лицевой счет, с которого в банке потерпевшая может снять задаток. В действительности он назвал лицевой счет пенсионерки, - говорят в ГУ МВД по Воронежской области.
Женщина отправилась в банк, сняла 275 тысяч рублей. И тут снова позвонил неизвестный. Мужчина принес тысячу извинений и сказал, что передумал покупать участок. Он попросил вернуть деньги на предоставленные им реквизиты. Пенсионерка поручила эту задачу сыну, тот выполнил перевод.
Пропажу пенсионерка заметила спустя полгода. Она пришла в банк, чтобы пополнить свой счет, и поняла, что деньги исчезли. Мошенника ищут, но шансов - мало.
ИСТОЧНИК KP.RU