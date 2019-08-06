2019-08-06T15:06:36+03:00
Общество

В Воронеже на призыв собрать мусор на набережной откликнулись лишь три человека

Горожане сетуют, что акцию плохо рекламировали
Елена ФЕДЯШЕВА
Поделиться:
Маршрут пробежки прошел по набережной и Адмиралтейской площадиМаршрут пробежки прошел по набережной и Адмиралтейской площадиФото: Елена ФЕДЯШЕВА
Изменить размер текста:

В воскресенье в Воронеже прошла экологическая акция «Уборка на бегу», аналогичная той, что уже стала традиционной в Санкт-Петербурге и Ростове. Смысл ее в том, что волонтеры наряду с пробежкой собирают мусор, попадающийся на маршруте.

В Воронеже, однако, доброе начинание потерпело полное фиаско. Поддержать акцию пришли только три человека – все девушки. Конечно, они не смогли существенно преобразить набережную и Адмиралтейскую площадь (именно там организаторы назначили встречу), но от своего намерения, тем не менее, не отказались.

Впрочем причина провала акции, возможно, кроется вовсе не в лени горожан или их нежелании убирать город, а банально в плохой рекламе мероприятия. Многие воронежцы сетовали в соцсетях, что не знали об уборке, в противном случае, с удовольствием бы к ней присоединились.

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24