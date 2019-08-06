В Воронеже на призыв собрать мусор на набережной откликнулись лишь три человека

СЕГОДНЯ 15:06 2019-08-06T15:06:36+03:00

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В воскресенье в Воронеже прошла экологическая акция «Уборка на бегу», аналогичная той, что уже стала традиционной в Санкт-Петербурге и Ростове. Смысл ее в том, что волонтеры наряду с пробежкой собирают мусор, попадающийся на маршруте.

В Воронеже, однако, доброе начинание потерпело полное фиаско. Поддержать акцию пришли только три человека – все девушки. Конечно, они не смогли существенно преобразить набережную и Адмиралтейскую площадь (именно там организаторы назначили встречу), но от своего намерения, тем не менее, не отказались.

Впрочем причина провала акции, возможно, кроется вовсе не в лени горожан или их нежелании убирать город, а банально в плохой рекламе мероприятия. Многие воронежцы сетовали в соцсетях, что не знали об уборке, в противном случае, с удовольствием бы к ней присоединились.

ИСТОЧНИК KP.RU