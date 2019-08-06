Вышел фильм с воронежской гимнасткой в одной из главных ролей

СЕГОДНЯ 14:40 2019-08-06T14:40:32+03:00

Ангелина Мельникова в нем рассказывает, как готовилась к Европейским играм-2019

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На сайте Olympic Channel вышла первая серия документального сериала All Around о жизни и подготовке к Олимпиаде-2020 в Токио трех гимнасток – россиянки, уроженки Воронежа 19-летней Ангелины Мельниковой, 18-летней американки Морган Херд и 17-летней китаянки Чэнь Илэ. Выход фильма анонсировался ранее, но без подробностей – его героиням запрещал о них распространяться контракт.

Идея сериала – в течение года прослеживать путь спортсменок к Олимпиаде. В первой серии показывают, как Ангелина Мельникова готовится к Европейским играм-2019, которые проходили в Минске. Кстати, съемки нисколько не помещали нашей гимнастки выиграть на соревнованиях в столице Белоруссии золото в многоборье и на брусьях и завоевать серебро на бревне и в опорном прыжке.

Зрители также познакомятся с Морган Херд, чемпионкой мира 2017 года в многоборье. Морган сейчас готовится к Панамериканским играм-2019, где на кону стоят путевки в Токио-2020, съемочная группа работала с ней во время нескольких выходных.

17-летняя Чэнь Илэ, которая последние два года живет в Пекине, снимали, когда она отдыхала с семьей в родном Чжаоцине. Чемпионка Азиатских игр-2018 в многоборье восстанавливается после травмы голеностопа и настроена поехать в Токио в составе сборной Китая.

Организаторы сериала пообещали, что эти три спортсменки перед Олимпиадой будут еще более активными в соцсетях, вести там дневники.

Увидеть сериал можно без подписки на портале olympicchannel.com, в мобильных приложениях и подключенных к сервису телевизорах.

ИСТОЧНИК KP.RU