Правнук Ивана Черняховского подарил колеса для пушки, защищавшей Воронеж

СЕГОДНЯ 14:23 2019-08-06T14:23:43+03:00

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Чуть больше двух недель понадобилось реставраторам, чтобы вернуть боевой вид дивизионной пушке ЗиС-3, установленной у Зала Славы на Чижовском плацдарме. Восстановлением орудия занимались военные одной из частей Воронежского гарнизона.

- Специалисты очистили орудие от старой краски, полностью разобрали, произвели ревизию всех узлов и механизмов. Затем, собрав, загрунтовали и покрасили. При этом цвет краски подобран максимально близкий к оригинальному, - рассказали в управе Ленинского района, которая выступила одним из организаторов реставрационных работ.

По словам военных, пушка, участвовавшая в обороне Воронежа, хорошо сохранилась. Заменить на ней пришлось лишь несколько элементов: колеса, ящик панорамы, ящик для щетки банника, разрядника и деревянного пенала для формуляра.

- Колеса пушки требовали замены и мы совместно с хранителями музея и военными долгое время не могли отыскать оригинальные изделия. Но затем в Москве нашелся замечательный человек, подаривший нашему мемориальному комплексу колеса к пушке ЗИС-3. Игорь Франчик - реставратор, руководитель военно-патриотического центра имени дважды Героя Советского Союза генерала армии Ивана Даниловича Черняховского. Он приходится правнуком прославленному полководцу. Выражаем Игорю Николаевичу искреннюю признательность за этот благородный поступок, - отметили в управе.

ИСТОЧНИК KP.RU