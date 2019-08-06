В Воронеже загорелась заправка, расположенная у жилого квартала

СЕГОДНЯ 13:59 2019-08-06T14:00:07+03:00

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Сегодня, 6 августа, примерно в 9.30 утра на воронежской заправке произошел пожар. ЧП случилось на станции, расположенной на улице 45-й Стрелковой Дивизии.

К счастью, огонь не коснулся емкостей с топливом. Он разгорелся на крыше павильона. Именно там утром трудились рабочие. По предварительным данным, неосторожность одного из них во время перекладывания покрытия крыши и привела к возгоранию.

На место сразу же выехали пожарные. Вокруг этой заправки стоят жилые дома, а потому опасность была серьезная. С огнем справились за 20 минут, никто не пострадал.

Пожарные машины у АЗС в Воронеже.45-Стрелковой Дивизии, 247Б

ИСТОЧНИК KP.RU