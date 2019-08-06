В Воронеже из-за пожара эвакуировали 42 жителей многоэтажки

СЕГОДНЯ 13:47 2019-08-06T13:47:05+03:00

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Вечером в понедельник, 5 августа, в доме на улице Раисы Беляевой возник пожар: загорелись вещи в одной из комнат. Сообщение о ЧП поступило на пульт дежурного в 20.20. В считанные минуты на месте оказались 26 спасателей и 12 машин. Из горящей квартиры распространялся едкий дым, который быстро заполнил подъезд. Спасатели приняли решение эвакуировать соседей.

В общей сложности на улицу вывели 42 человек. С пожаром удалось справиться в течение 25 минут. В квартире полностью выгорела комната площадью 10 метров. К счастью, никто из жильцов не пострадал.

ИСТОЧНИК KP.RU