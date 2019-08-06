В Воронежской области числятся без вести пропавшими 400 человек

СЕГОДНЯ 12:49 2019-08-06T12:49:01+03:00

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За первое полугодие 2019 в Воронежской области пропало без вести в полтора раза больше людей, чем за тот же период 2018. Об этом сообщают в областной прокуратуре. В этом году зафиксировано 1434 случая, в прошлом было 872. К счастью, большинство из пропавших - 1349 - уже нашли.

С учетом прошлых лет до сих пор не нашли почти 400 человек. Большинство из них - жители Левобережного (37), Коминтерновского (29), Советского (28), Железнодорожного (25) районов города. Восемь пропавших ищут в рамках уголовных дел об убийстве, добавляют в прокуратуре.

ИСТОЧНИК KP.RU