Воронежский онкодиспансер заплатит 200 тысяч штрафа за использование нелегального облучателя
Центральный районный суд Воронежа назначил областному онкологическому диспансеру штраф за использование незарегистрированного облучателя, который насмерть раздавил пациентку во время сеанса лечения.
Напомним, по факту гибели женщины возбудили уголовное дело, а Росздравнадзор провел внутреннее расследование, результаты которого стали неожиданными: выяснилось, то аппарат лучевой терапии нигде не зарегистрирован и на протяжении 14 лет использовался нелегально.
Позже три сотрудника онкодиспансера, имеющие отношение к использованию облучателя, получили дисциплинарное взыскание.
Средства от штрафа поступят в пользу государства.
ИСТОЧНИК KP.RU