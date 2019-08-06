Воронежский онкодиспансер заплатит 200 тысяч штрафа за использование нелегального облучателя

СЕГОДНЯ 12:32 2019-08-06T12:34:19+03:00

Аппарат убил пациентку во время лечебного сеанса

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Центральный районный суд Воронежа назначил областному онкологическому диспансеру штраф за использование незарегистрированного облучателя, который насмерть раздавил пациентку во время сеанса лечения.

Напомним, по факту гибели женщины возбудили уголовное дело, а Росздравнадзор провел внутреннее расследование, результаты которого стали неожиданными: выяснилось, то аппарат лучевой терапии нигде не зарегистрирован и на протяжении 14 лет использовался нелегально.

Позже три сотрудника онкодиспансера, имеющие отношение к использованию облучателя, получили дисциплинарное взыскание.

Средства от штрафа поступят в пользу государства.

ИСТОЧНИК KP.RU