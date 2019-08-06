В отношении водителя фуры, протаранившей на воронежской трассе легковушку, возбудили уголовное дело

СЕГОДНЯ 11:12 2019-08-06T11:12:12+03:00

фото с сайта ГУ МВД по Воронежской области

В ДТП погибли три человека, в том числе двухлетняя девочка

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Следователи Острогожского отдела полиции возбудили уголовное дело в отношении 28-летнего жителя Кемеровской области, которого подозревают в нарушении правил дорожного движения, повлекшем гибель людей. Мы писали об этом случае 5 августа.

Напомним, по версии следствия, 28-летний водитель автомобиля «Iveco» с прицепом, двигаясь по трассе «Воронеж-Луганск» у села Болдыревка Острогожского района, выехал на полосу встречного движения и столкнулся с автомобилем «Renault Rapid», за рулем которого находился 29-летний воронежец.

В результате аварии погиб водитель легковушки и его пассажиры – 24-летняя женщина и двухлетняя девочка. Третьего пассажира -34-летнего жителя Воронежа с травмами доставили в больницу.

Полицейские проводят расследование и экспертизы, которые помогут восстановить картину трагедии. Подозреваемого заключили под стражу.

ИСТОЧНИК KP.RU