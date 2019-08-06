2019-08-06T10:40:19+03:00
Общество

В ночь на 5 августа в Воронеже зафиксировали очередной температурный антирекорд

Термометры показали всего +6,1 градуса
Елена ФЕДЯШЕВА
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Август оказался суровым к воронежцамАвгуст оказался суровым к воронежцамФото: Елена ФЕДЯШЕВА
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Как рассказал «Комсомолке» дежурный синоптик Воронежского областного гидрометцентра, температура, которую зафиксировали метеостанции в ночь с 4 на 5 августа, стала самой холодной за историю наблюдений. Здесь стоит напомнить, что за основу берутся архивные данные для 5 августа.

- В ночь на понедельник температура опустилась до рекордных 6,1 градуса, - сообщил наш собеседник.

Это даже холоднее, чем предыдущий антирекорд, который был отмечен в ночь с 31 июля на 1 августа. Тогда термометры показали +7.

В ближайшие дни, по словам синоптиков, лето возьмет реванш. Горожане ощутят потепление уже днем в среду, 7 августа, когда ожидается 25 градусов с плюсом. А в четверг станет еще на три градуса теплее. Затяжные дожди прекратятся.

ИСТОЧНИК KP.RU

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