В ночь на 5 августа в Воронеже зафиксировали очередной температурный антирекорд
Как рассказал «Комсомолке» дежурный синоптик Воронежского областного гидрометцентра, температура, которую зафиксировали метеостанции в ночь с 4 на 5 августа, стала самой холодной за историю наблюдений. Здесь стоит напомнить, что за основу берутся архивные данные для 5 августа.
- В ночь на понедельник температура опустилась до рекордных 6,1 градуса, - сообщил наш собеседник.
Это даже холоднее, чем предыдущий антирекорд, который был отмечен в ночь с 31 июля на 1 августа. Тогда термометры показали +7.
В ближайшие дни, по словам синоптиков, лето возьмет реванш. Горожане ощутят потепление уже днем в среду, 7 августа, когда ожидается 25 градусов с плюсом. А в четверг станет еще на три градуса теплее. Затяжные дожди прекратятся.
ИСТОЧНИК KP.RU