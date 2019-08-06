В Воронеже пропала без вести высокая худощавая пенсионерка

СЕГОДНЯ 09:34 2019-08-06T09:34:08+03:00

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Родственники, полиция и поисковики обращаются к воронежцам с просьбой помочь найти 64-летнюю Людмилу Васильевну Измайлову. Женщина пропала 30 июля – вышла из дома, и больше ее никто не видел. Пенсионерка нуждается в медицинской помощи.

Поисковики сообщают, что Людмила Васильевна высокого роста (180 см), худощавого телосложения с короткими седыми волосами и серыми глазами.

В день исчезновения была одета в темно-синее платье с тремя цветными полосками спереди, светлые шлепанцы на танкетке, серый ободок с крупной жемчужиной.

Если вы заметили на улице похожую женщину, звоните по телефонам 8-800-700-54-52 или 112.

ИСТОЧНИК KP.RU