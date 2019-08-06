К переписи населения в Воронеже приводят в порядок таблички с номерами домов и названиями улиц

СЕГОДНЯ 08:50 2019-08-06T08:50:18+03:00

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В Воронеже началась подготовка к Всероссийской переписи населения, которая пройдет с 1 по 31 октября 2020 года. Для этого в управах районов созданы специальные комиссии.

В Центральном районе по поручению главы проверили наличие и состояние табличек с названиями улиц и номерами домов.

- Качество работы переписчиков, а значит и итогов переписи в определенной степени зависит от наличия указателей с названием улиц, номерами домов и квартир. Поэтому в районе организованы проверки по наличию аншлагов и номерных знаков на объектах жилого фонда района, - отметили в управе.

Сотрудники управы уже провели актуализацию в частном секторе и собрали информацию о количестве проживающих в каждом доме. В управляющие организации района направили письма с рекомендациями провести ревизию адресного хозяйства обслуживаемых ими домов.

ИСТОЧНИК KP.RU