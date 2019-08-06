2019-08-06T08:18:36+03:00
Общество

За неделю от клещей пострадали 47 жителей Воронежской области

Врачи отмечают снижение активности кровососов
Елена ФЕДЯШЕВА
Поделиться:
Клещи стали менее активныКлещи стали менее активныФото: из архива «КП»
Изменить размер текста:

По данным регионального управления Роспотребнадзора, на 5 августа на территории области зарегистрированы 2358 случаев укусов людей иксодовыми клещами. В сравнении с предыдущими годами нынешняя ситуация не вызывает у врачей тревоги. Более того, в последние месяцы отмечается снижение активности кровососов. Например, за минувшую неделю за помощью к врачам обратились лишь 47 человек и это в полтора раза ниже аналогичного периода прошлого года.

Тенденцию подтверждают и данные по общему числу пострадавших с начала года. Эти цифры на 13,5% ниже прошлогодних.

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
В отношении водителя фуры, протаранившей на воронежской трассе легковушку, возбудили уголовное дело
В ночь на 5 августа в Воронеже зафиксировали очередной температурный антирекорд
В Воронеже пропала без вести высокая худощавая пенсионерка
К переписи населения в Воронеже приводят в порядок таблички с номерами домов и названиями улиц
На День города в Воронеже снова пройдет фестиваль Fresh Sound
В Воронежской области хозяина, зарезавшего гостя из-за стакана воды, посадили на семь лет
В Воронеже водитель «Лады» снес забор гимназии и убежал
В Воронеже от призыва бегают 1,6 тысячи молодых людей
В Воронеже «девятка» после ДТП «припарковала» колесо в багажнике «Волги»
В Воронеже десантник залил пеной из огнетушителя треножники гаишников
В Воронежской области собака загрызла годовалого мальчика из Москвы
В райцентре Воронежской области опрокинулась карусель: ранены двое маленьких детей
В Воронеже 16-летний мальчик сорвался с пожарной лестницы и разбился
В Воронеже обрезанные деревья возле Военного городка местные жители сравнили с виселицами
Нововоронежская АЭС на 124,76% выполнила план июля по выработке электроэнергии