За неделю от клещей пострадали 47 жителей Воронежской области

СЕГОДНЯ 08:18 2019-08-06T08:18:36+03:00

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По данным регионального управления Роспотребнадзора, на 5 августа на территории области зарегистрированы 2358 случаев укусов людей иксодовыми клещами. В сравнении с предыдущими годами нынешняя ситуация не вызывает у врачей тревоги. Более того, в последние месяцы отмечается снижение активности кровососов. Например, за минувшую неделю за помощью к врачам обратились лишь 47 человек и это в полтора раза ниже аналогичного периода прошлого года.

Тенденцию подтверждают и данные по общему числу пострадавших с начала года. Эти цифры на 13,5% ниже прошлогодних.

ИСТОЧНИК KP.RU