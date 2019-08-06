За неделю от клещей пострадали 47 жителей Воронежской области
Врачи отмечают снижение активности кровососов
Клещи стали менее активныФото: из архива «КП»
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По данным регионального управления Роспотребнадзора, на 5 августа на территории области зарегистрированы 2358 случаев укусов людей иксодовыми клещами. В сравнении с предыдущими годами нынешняя ситуация не вызывает у врачей тревоги. Более того, в последние месяцы отмечается снижение активности кровососов. Например, за минувшую неделю за помощью к врачам обратились лишь 47 человек и это в полтора раза ниже аналогичного периода прошлого года.
Тенденцию подтверждают и данные по общему числу пострадавших с начала года. Эти цифры на 13,5% ниже прошлогодних.
ИСТОЧНИК KP.RU