В Воронежской области хозяина, зарезавшего гостя из-за стакана воды, посадили на семь лет

5 Авг. 20:51 2019-08-05T20:51:16+03:00

При этом сидеть он будет в колонии строгого режима

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Аннинский районный суд вынес приговор мужчине, зарезавшему гостя из-за стакана воды.

В прошлом году знакомые коротали один из ноябрьских вечеров, выпивая горячительные напитки. Хозяин застолья решил промочить горло обыкновенной водой. И попросил гостя сходить за ней на кухне. Тот ответил настолько грубо, что просто взбесил приятеля. Он схватил нож и ударил непочтительного гостя в грудь. Ранение оказалось смертельным.

Мужчину признали виновным по части 1 статьи 105 УК РФ «Убийство». Ранее он судим не был. Поэтому дали ему срок, не близкий к максимуму. Теоретически мужчина мог сесть на 15 лет, но за решеткой он проведет семь лет. Срок он будет отбывать в колонии строгого режима.

ИСТОЧНИК KP.RU