В Воронеже водитель «Лады» снес забор гимназии и убежал

СЕГОДНЯ 20:35 2019-08-05T20:42:36+03:00

Изменить размер текста: A A

В понедельник, 5 августа, пользователь паблика «Аварии/ДТП/Воронежа» разместил фото «Лады», стоящей у снесенного забора гимназии имени Киселева, располагающейся на улице Маршака. Водитель, по всей видимости, понял, что натворил, и посчитал за лучшее для себя быстрее убежать. Даже машину горе-шоферу не жалко было бросить. Впрочем, не исключено, что стражи порядка его уже забрали, куда следует.

Напомним, утром 5 августа на улице Лизюкова, недалеко от бывшего Птичьего рынка, водитель маршрутки № 54 снес столб.

ИСТОЧНИК KP.RU