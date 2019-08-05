В Воронеже водитель «Лады» снес забор гимназии и убежал
ДТП случилось в Советском районе
"Лада" есть, а водителя нет.Фото: «Аварии/ДТП/Воронежа».
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В понедельник, 5 августа, пользователь паблика «Аварии/ДТП/Воронежа» разместил фото «Лады», стоящей у снесенного забора гимназии имени Киселева, располагающейся на улице Маршака. Водитель, по всей видимости, понял, что натворил, и посчитал за лучшее для себя быстрее убежать. Даже машину горе-шоферу не жалко было бросить. Впрочем, не исключено, что стражи порядка его уже забрали, куда следует.
Напомним, утром 5 августа на улице Лизюкова, недалеко от бывшего Птичьего рынка, водитель маршрутки № 54 снес столб.
ИСТОЧНИК KP.RU