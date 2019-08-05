2019-08-05T20:25:08+03:00
Общество

В Воронеже от призыва бегают 1,6 тысячи молодых людей

Для сравнения: в последний призыв войска получили пополнение в 732 солдата
Яков СТРОГОВ
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Армия по-прежнему у многих юношей не пользуется популярностью.Армия по-прежнему у многих юношей не пользуется популярностью.Фото: Анатолий ЖДАНОВ
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На планерке в мэрии об итогах весеннего призыва рассказала руководитель управления по работе с административными органами и структурами гражданского общества Елена Гудкова.

По ее словам, за последний, весенне-летний призыв в войска направили 732 человека – столько же, сколько и в прошлом году. При этом потенциальное число новобранцев составляло 4,2 тысячи человек. Но 2,3 тысячи из них получили отсрочку, около 1200 были освобождены от призыва по состоянию здоровья. Восемь парней предпочли альтернативную службу. При этом до сих пор бегают от армии около 1600 воронежцев.

- Представители военкомата посещали места жительства более 1100 «уклонистов». Однако разыскать удалось только 381 из них, - сообщила Елена Гудкова.

ИСТОЧНИК KP.RU

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