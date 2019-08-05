В Воронеже «девятка» после ДТП «припарковала» колесо в багажнике «Волги»
По свидетельствам очевидцев, водитель «Лады» был пьян
Такая вот картина после ДТП возникла.Фото: «Аварии/ДТП/Воронежа».
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В паблике «Аварии/ДТП/Воронежа» опубликовали фото аварии на улице Конструкторов Советского района. «Девятка» при пока невыясненных обстоятельствах протаранила «Волгу». Причем приземление «Лады» было фееричным. Часть машины осталась висеть в воздухе, а одно колесо опустилось прямо в багажник «Волги».
В полиции сообщили, что в аварии никто не пострадал. Машинам предстоит серьезный ремонт. Если подтвердится то, что, как считают очевидцы, водитель «девятки» был пьян, он может не отделаться простым оформлением страховки.
ИСТОЧНИК KP.RU