2019-08-05T19:10:38+03:00
Происшествия

В райцентре Воронежской области опрокинулась карусель: ранены двое маленьких детей

Организаторам аттракциона грозит до двух лет тюрьмы [фото]
Юрий КОЗЛОВ
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Карусель завалилась на бок.Карусель завалилась на бок.Фото: с сайта СУ СК России по Воронежской области.
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Вечером в субботу, 3 августа, в одном их парков Поворино катались на карусели 9-летний мальчик и шестилетняя девочка. Вдруг вся эта конструкция заскрежетала, накренилась и рухнула на бок. Дети получили серьезные травмы.

- Наши сотрудники возбудили уголовное дело по части 1 статьи 238 УК РФ «Оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности». В ходе расследования будет принят весь комплекс мер для установления причин и условий, способствовавших совершению преступления, – рассказал и.о. руководителя Новохоперского межрайонного следственного отдела регионального следственного управления СК России Сергей Кириллов. - Тем, кто отвечал за безопасность аттракциона, грозит до двух лет лишения свободы.

ИСТОЧНИК KP.RU

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