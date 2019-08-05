В Воронеже обрезанные деревья возле Военного городка местные жители сравнили с виселицами

СЕГОДНЯ 18:13 2019-08-05T18:14:15+03:00

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В понедельник, 5 августа, жителей домов в районе Военного городка возмутили тополя, которые после обрезания стали выглядеть весьма непрезентабельно. Некоторые даже сравнили их с виселицами.

В управе Коминтерновского района столь страшных ассоциаций призвали не делать. По их данным, прошла обычная обрезка, чтобы тополя не досаждали пухом. Дескать, потом деревья снова покроются листвой, и красота восстановится. Однако на фоне безрадостной погоды голые ветки тополей, действительно, смотрятся совсем уж тоскливо.

ИСТОЧНИК KP.RU