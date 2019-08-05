Нововоронежская АЭС на 124,76% выполнила план июля по выработке электроэнергии

СЕГОДНЯ 17:46 2019-08-05T17:51:21+03:00

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В июле 2019 года Нововоронежская АЭС (НВАЭС) выработала 1 млрд 500 млн 818 тыс. кВт*ч электроэнергии, выполнив плановое задание Федеральной антимонопольной службы (ФАС) на 124,76%. Этого количества достаточно для того, чтобы в течение почти четверти века снабжать электричеством город, подобный Нововоронежу.

Коэффициент использования установленной мощности (КИУМ) в июле составил 59,72% при плане в 55,37%. Совокупная выработка Нововоронежской АЭС с начала текущего года - 10 млрд 381 млн 479 тыс. кВтч электроэнергии, что превышает плановый показатель на 2,81%.

В настоящее время в работе находятся энергоблоки № 4 и 6 Нововоронежской АЭС. На энергоблоке №5 идет планово-предупредительный ремонт (ППР). Энергоблок №2 НВАЭС-2 (энергоблок №7 НВАЭС), на котором продолжается этап опытно-промышленной эксплуатации, также выдает электроэнергию в единую энергосистему страны. Напомним, 1 мая энергоблок был включен в сеть, а 31 июля реакторную установку впервые вывели на проектную мощность (100%). До конца текущего года он будет введен в эксплуатацию. (Читать далее.)

ИСТОЧНИК KP.RU