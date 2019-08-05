В Воронежской области сельчане пошли войной на плантации «кайфа»
Калачеевские полицейские обнаружили на окраине одном из сел района густые заросли конопли. Главе администрации выдали предписание уничтожить потенциальный источник наркоманского «кайфа».
На борьбу с коноплей вышли местные жители, им помогали полицейские. Побороть коноплю предстояло на площади 400 квадратных метров. Ее скашивали, а потом сжигали, иногда приходилось и просто руками выдергивать.
В итоге были уничтожены более 800 кустов конопли. Наркоманы, наверное, льют горючие слезы, зато нормальным жителям можно теперь на этом месте что-нибудь поприличнее посеять.
Кое-где коноплю приходилось и вручную дергать.Фото: с сайта ГУ МВД России по Воронежской области.
ИСТОЧНИК KP.RU