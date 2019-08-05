В Воронежской области сельчане пошли войной на плантации «кайфа»

СЕГОДНЯ 17:43 2019-08-05T17:44:02+03:00

Коноплю сожгли на площади 400 "квадратов". Фото: с сайта ГУ МВД России по Воронежской области.

Изменить размер текста: A A

Калачеевские полицейские обнаружили на окраине одном из сел района густые заросли конопли. Главе администрации выдали предписание уничтожить потенциальный источник наркоманского «кайфа».

На борьбу с коноплей вышли местные жители, им помогали полицейские. Побороть коноплю предстояло на площади 400 квадратных метров. Ее скашивали, а потом сжигали, иногда приходилось и просто руками выдергивать.

В итоге были уничтожены более 800 кустов конопли. Наркоманы, наверное, льют горючие слезы, зато нормальным жителям можно теперь на этом месте что-нибудь поприличнее посеять.

Кое-где коноплю приходилось и вручную дергать.Фото: с сайта ГУ МВД России по Воронежской области.

ИСТОЧНИК KP.RU