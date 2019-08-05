2019-08-05T17:27:00+03:00
Происшествия

В Воронеже босоногий мальчик угоняет велосипеды у Храма

4 августа он обидел 10-летнего мальчика и его маму
Яков СТРОГОВ
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Если вы видели этот велосипед, позвоните по телефону 8-920-406-30-65, спросите Юлию.Если вы видели этот велосипед, позвоните по телефону 8-920-406-30-65, спросите Юлию.Фото: MAMAVRN.RU Форум воронежских родителей.
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На одном из родительских форумов Воронежа мама 10-летнего мальчика бьет тревогу: у Храма объявился малолетний воришка. По ее словам, подросток лет 12 попросил покататься на велосипеде ее сына, взамен оставил свои видавшие виды ролики вместе с обувью. А сам босиком погнал по кругу «Рощи сердца». Мама с сыном долго его ждали, а потом поняли, что он не вернется. Подошли к охранникам, те сказали, что это уже не первый такой случай.

Женщина предупреждает других родителей о том, что такому персонажу свой велосипед давать не следует. Рост пацана около 140 сантиметров, одет в джинсы, на нем была серая кофта (что, учитывая меняющуюся погоду, примета ненадежная).

Велосипед (на фото вверху) мама мальчика просит вернуть за вознаграждение (вдруг этот сорванец его решил не продать на запчасти, а просто где-то бросил). Телефон 8-920-406-30-65, спросить Юлию.

ИСТОЧНИК KP.RU

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