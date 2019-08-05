В Воронеже «КамАЗ», снесший светофор над дорогой, попал на видео
ДТП случилось на улице Холмистой [видео]
Удар - и начинка светофора летит вниз.Фото: кадр с видео
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В Советском районе случилась необычная авария. По улице Холмистой ехал «КамАЗ», сзади у него был высокий кран. Водитель не рассчитал габаритов своего автомобиля. В итоге кран ударил висевший высоко над дорогой светофор. «Начинка» регулятора движения посыпалась вниз. После этого он стал бестолково мигать. Скорее всего, из-за этого ДТП на Холмистой движение будет затруднено, пока светофор не починят.
Напомним, утром 5 августа недалеко от бывшего Птичьего рынка на улице Лизюкова 46-летний водитель маршрутки № 54 снес столб.
Автор видео: Евгений Меркушов.
"КамАЗ" таранит высокий светофор над дорогой.
ИСТОЧНИК KP.RU