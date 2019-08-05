2019-08-05T16:59:25+03:00
Происшествия

В Воронеже «КамАЗ», снесший светофор над дорогой, попал на видео

ДТП случилось на улице Холмистой [видео]
Яков СТРОГОВ
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Удар - и начинка светофора летит вниз.Удар - и начинка светофора летит вниз.Фото: кадр с видео
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В Советском районе случилась необычная авария. По улице Холмистой ехал «КамАЗ», сзади у него был высокий кран. Водитель не рассчитал габаритов своего автомобиля. В итоге кран ударил висевший высоко над дорогой светофор. «Начинка» регулятора движения посыпалась вниз. После этого он стал бестолково мигать. Скорее всего, из-за этого ДТП на Холмистой движение будет затруднено, пока светофор не починят.

Напомним, утром 5 августа недалеко от бывшего Птичьего рынка на улице Лизюкова 46-летний водитель маршрутки № 54 снес столб.

Автор видео: Евгений Меркушов.

"КамАЗ" таранит высокий светофор над дорогой.

ИСТОЧНИК KP.RU

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