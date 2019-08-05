2019-08-05T16:44:23+03:00
Общество

В Воронежской области в этом году на культуру потратят более 140 миллионов рублей

На эти деньги отремонтируют ДК и закупят инструменты в ДШИ
Татьяна МИСТЮКОВА
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Власти Воронежской области в этом году потратят на культуру 141,1 млн рублей. Из этих средства на 20,5 млн рублей капитально отремонтируют три культурно-досуговых учреждения – в Лискинском, Павловском и Рамонском районах.

Кроме того, в следующем году завершится строительство в Нижнем Кисляе культурно-досугового центра. Также 14 детских школ искусств получат 258 новых музыкальных инструментов, оборудование и учебные материалы. А борисоглебский кинотеатр «Победа» - пять млн рублей на приобретение оборудования для показа отечественных фильмов.

- 1 сентября среди некоммерческих организаций будет объявлен конкурс на предоставление трех грантов, каждый по 200 тысяч рублей. НКО должны будут представить свои проекты по поддержке российской идентичности на территории РФ и непосредственно Воронежской области, - рассказала первый заместитель руководителя департамента культуры региона Мария Мазур.

Кроме того, в Каширском и Грибановском районах в следующем году приступят к строительству двух ДК. Также в 2020 году капитально отремонтируют воронежский кукольный театр за 67 млн рублей.

ИСТОЧНИК KP.RU

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