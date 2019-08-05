Жилищная инспекция Воронежской области составила рейтинг управляющих компаний

СЕГОДНЯ 16:21 2019-08-05T16:21:50+03:00

Ни одна из крупных УК не получила оценку ниже «четверки»

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Специалисты государственной жилищной инспекции Воронежской области составили рейтинг качества работы управляющих компаний. Оценивали по привычной школьной шкале оценок – от «двойки» до «пятерки». Критерии были таковы – количество жалоб на ту или иную УКЮ, также учитывались сведения о том, устранили ли коммунальщики допущенные нарушения.

Управляющие компании разбили на три группы: крупные (в их ведении находятся многоэтажки (МКД) площадью более 500 тысяч кв. м.), средние (от 100 до 500 тысяч) и малые (до 100 тысяч).

Среди крупных «отличниками» стали ООО «Современный уровень», ООО «УК «ГСЦ» и ООО «Ава-кров». Вообще, надо отметить, что ниже оценки «хорошо» ни одна из таких мощных УК не получила.

Со средними картина уже чуть более разнообразная. Среди «отличников» ООО «УК Бульвар Победы» (ИНН 3662186987), ООО «УК Каскад» (ИНН 3662149128), ООО ЖКХ «Локомотив» (Россошь). Двойку» получили специалисты ФГБУ «Центральное жилищно-коммунальное управление Министерства обороны РФ». «Троечка» у двух ООО – «Зафира» и «Развитие».

У малых в лидерах ООО «Новый Век», ООО «УК «Коттедж-Энерго» и ООО «УО РЭП Никольское». «Двойку» получили ООО УК «Домовой», ООО «Жилэкс», ООО УК «Жилград» и ООО «Главное управление жилищным фондом». «Тройка» - у ООО УК «Сфера-ЖКХ» и у ООО УК «Дом-сервис».

ИСТОЧНИК KP.RU