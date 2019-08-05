Водителя-пенсионера, проехавшего на красный свет в центре Воронежа, оштрафовали на тысячу рублей

СЕГОДНЯ 15:57 2019-08-05T15:59:50+03:00

Видимо, мужчина решил, что в воскресенье при относительно свободной дороге правила можно не соблюдать [видео]

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65-летний водитель маршрутки № 1кв 4 августа проезжал перекресток на проспекте Революции у здания ЮВЖД. Дорога там сложная – интенсивное движение идет со всех четырех сторон. Тем не менее шофер решил рискнуть – дорога свободная, воскресенье. Проехал на красный свет и попал под прицел камеры видеонаблюдения.

В итоге информация о грубом нарушении дошла до ГИБДД. Водителя по части 1 статье 12.12 КоАП «Проезд на запрещающий сигнал светофора» оштрафовали на тысячу рублей.

В ГИБДД напоминают: о нарушениях правил вы можете сообщить в дежурную часть по телефону 269-61-02 или 02. Нужно указать время, место происшествия и государственный регистрационный знак автомобиля.

Напомним, около 8 утра 5 августа 46-летний водитель маршрутки № 54 врезался в столб.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="1280" height="720" src="https://www.vrn.kp.ru/video/embed/724139" frameborder="0"></iframe> Маршрутка № 1кв проезжает на красный свет возле ЮВЖД.

ИСТОЧНИК KP.RU