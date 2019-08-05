Водителя-пенсионера, проехавшего на красный свет в центре Воронежа, оштрафовали на тысячу рублей
65-летний водитель маршрутки № 1кв 4 августа проезжал перекресток на проспекте Революции у здания ЮВЖД. Дорога там сложная – интенсивное движение идет со всех четырех сторон. Тем не менее шофер решил рискнуть – дорога свободная, воскресенье. Проехал на красный свет и попал под прицел камеры видеонаблюдения.
В итоге информация о грубом нарушении дошла до ГИБДД. Водителя по части 1 статье 12.12 КоАП «Проезд на запрещающий сигнал светофора» оштрафовали на тысячу рублей.
В ГИБДД напоминают: о нарушениях правил вы можете сообщить в дежурную часть по телефону 269-61-02 или 02. Нужно указать время, место происшествия и государственный регистрационный знак автомобиля.
Напомним, около 8 утра 5 августа 46-летний водитель маршрутки № 54 врезался в столб.
Маршрутка № 1кв проезжает на красный свет возле ЮВЖД.
ИСТОЧНИК KP.RU