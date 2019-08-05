Воронежцы смогут бесплатно попасть на экскурсию в музей «Петровские корабли»

СЕГОДНЯ 15:55 2019-08-05T15:55:09+03:00

Вы сможете узнать много нового о корабельных верфях в эпоху конца XVII начала XVIII вв

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Сразу на две бесплатные экскурсии 9 августа Туристско-информационный центр Воронежа приглашает жителей и гостей города. Сразу скажем, что количество мест ограничено. А записаться можно по телефону: +7(960) 127-19-92. Возрастное ограничение - 18+

- Первая экскурсия посвящена теме кораблестроения и зарождения в России военно-морского флота. Участники бесплатно посетят музей «Петровские корабли», который является партнером мероприятия, и в сопровождении экскурсовода смогут полюбоваться макетами предметов и костюмов, использовавшихся на корабельных верфях в эпоху конца XVII начала XVIII вв, - сообщают организаторы.

Всех участников ждут 9 августа в 18:00 в музее «Петровские корабли» (ул. Свободы, 59)

Либо в тоже время вы можете стартовать от главного корпуса ВГУ (Университетская площадь,1), чтобы принять участие во второй экскурсии, которая будет посвящена страницам истории воронежской полиции ХVIII - нач. ХХ вв. Экскурсовод поведает участникам об историческом противостоянии криминального Воронежа и правоохранительных органов.

ИСТОЧНИК KP.RU