В лесах Воронежа защитные полосы расширят в три раза

СЕГОДНЯ 15:49 2019-08-05T15:55:17+03:00

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Дым и гарь, поднятые пожарами в Сибири, до Воронежа не долетают. Зато сюда доходит волнение за судьбу лесов (кстати, в регионе изрядно обедневших у нас за последние годы).

- Сегодня сохраняется достаточно напряженная обстановка в целом ряде регионов, где из-за пожаров введен режим ЧС, - говорит Сергей Хомук, глава городской службы спасения. - К счастью, погода на нашей стороне, и нам немного легче справляться с текущими задачами. Однако приходится задумываться о тех последствиях, которые мы видим в других регионах. Их нельзя допускать на наших территориях.

Сергей Хомук также заметил, что статистика по пожарам «не удручающая, а средняя по сравнению с предыдущими годами». Лесных возгораний в 2019 было всего четыре, в прошлом году – восемь. Однако площадь этих четырех больше почти на 3 га. Размах ландшафтных пожаров также вырос, причем аж на 13 га.

Чтобы снизить риск, Сергей Хомук предложил расширить защитные полосы в лесах с трех до десяти метров. В первую очередь это коснется тех мест, где с зарослями соприкасается жилой сектор. (Так что если в ближайшие дни увидите среди деревьев спецтехнику и людей с лопатами – не пугайтесь.)

- При лесных пожарах 2010 года огненные шары перебрасывались на километры, - замечает Сергей Хомук. – Тем не менее, три метра и десять метров – это большая разница. В первом случае огню ничего не стоит преодолеть полосу при сильном ветре. Нормативы периодически меняются – думаю, так скоро будет и с защитными полосами.

ИСТОЧНИК KP.RU